Gabi Zanotti, do Corinthians, expõe más condições de ônibus cedido pela Conmebol

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, se revoltou diante das condições do ônibus cedido pela Conmebol para o duelo da equipe contra o Olimpia, ocorrido no sábado (12) pela Libertadores Feminina e vencido pelas brasileiras no Paraguai.

A jogadora publicou defeitos na estrutura no veículo, disponibilizado pela entidade no retorno do Estádio Ypané rumo ao hotel onde estão concentradas as atletas. Alguns assentos rasgados chamaram a atenção. Ao menos três poltronas registradas por Zanotti estavam deterioradas.

“Ônibus disponibilizado pela organização para o jogo das quartas de final da Libertadores. O ar-condicionado não estava funcionando bem. Lamentável. Libertadores, o principal torneio de clubes do continente”, escreveu a jogadora.

O Corinthians, afinal, volta a jogar pela competição na terça (15), quando encara o Boca Juniors pela semifinal. O duelo, desta vez, será realizado em Luque, e não Ypané.

Mais críticas à Conmebol

No último sábado, logo após o triunfo diante do Olimpia, Gabi Zanotti, aliás, fez duras críticas ao estado do gramado do Estádio Carfem, onde foi disputada a partida.

“A gente valoriza muito esse torneio. Mas a própria organização não trata como deveria. Não falo sobre o Olimpia, cada um tem sua estratégia, mas só uma equipe veio para jogar. Inadmissível que a gente jogue em um gramado dessas condições. Precisamos pensar melhor. Apenas dois estádios parar tantos jogos, em um período tão curto, é óbvio que eles não aguentariam. Precisam tratar a competição (Libertadores) com mais carinho para que a gente consiga realmente jogar futebol”, reclamou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.