Argentina x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

A líder das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026 volta a campo nesta terça-feira (15). A Argentina recebe a Bolívia às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 10ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv 2 e Globoplay (streaming).

Como chega a Argentina

Líder isolada das Eliminatórias, a Argentina vem de um tropeço fora de casa contra a Venezuela, em uma partida que ficou marcada pelo mau estado do gramado devido às fortes chuvas no local do jogo. Assim, os argentinos chegaram aos 19 pontos, com três de vantagem para a vice-líder Colômbia.

Contudo, a Argentina não vive seu melhor momento na competição e não vence há dois jogos. Além disso, a equipe segue sem poder contar com o goleiro Dibu Martínez, suspenso. Assim, Rulli segue como titular no gol. A boa notícia é que Romero volta de suspensão e poderá ser utilizado por Scaloni nesta terça-feira.

Por fim, Messi deve formar a dupla de ataque com Almada, do Botafogo.

Como chega a Bolívia

Por outro lado, a Bolívia vive um grande momento e pode fazer história nesta Eliminatórias. Os bolivianos venceram quatro dos últimos cinco jogos e entraram na zona de classificação para a Copa do Mundo 2026. No momento, a equipe está na 6ª posição com 12 pontos e depende apenas de suas forças para disputar o próximo Mundial.

Porém, a Bolívia terá que superar o desfalque de Cuéllar, suspenso. Assim, a expectativa é que Villamil assuma a vaga no meio de campo. Miguelito, do Santos, deve ser mais uma vez utilizado no ataque.

Argentina x Bolívia

10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 15/10/2024, às 21h (de Brasília).

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG).

Argentina: Rulli; Gonzalo Montiel, Romero, Otamendi (Lisandro Martínez) e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso e Thiago Almada; Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Bolívia: Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez e José Sagredo; Ervin Vaca, Robson Matheus e Gabriel Villamíl; Miguelito, Jeyson Chura e Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

Árbitro: Kevin Paolo Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

