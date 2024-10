Com a presença de ídolos, Dunshee lança candidatura à presidência do Flamengo: ‘Só nós nos comprometemos’

Rodrigo Dunshee lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Flamengo na noite desta segunda-feira (14), no Jockey Club, na Zona Sul do Rio. Durante o evento, o postulante da situação detalhou mais sobre os pilares de campanha da Chapa UniFla, que tem o estádio próprio como base dos projetos de infraestrutura para o clube.

Além da presença de membros da atual diretoria, como Rodolfo Landim e Marcos Braz, o evento também contou com a participação de nomes simbólicos do clube. Entre os ídolos presentes estavam: Andrade, Mozer, Uri Geller e Nunes. O ex-técnico Joel Santana também esteve no local para demonstrar apoio a Dunshee.

O presidente Rodolfo Landim, que receberá um cargo de CEO em caso de vitória da Chapa UniFla, aproveitou o evento para reiterar as melhorias desenvolvidas por sua gestão no clube. Aperfeiçoamentos esses que seguirão em desenvolvimento caso Dunshee vença as eleições do dia 9 de dezembro.

Já estou aqui no Jockey Club para cobrir o lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência do Flamengo. Ídolos do Flamengo, como Andrade, Mozer, Uri Geller e Nunes, estão por aqui pic.twitter.com/ayAyhIHSMF — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) October 14, 2024

Projetos da Chapa UniFla

Dunshee falou brevemente sobre os principais projetos de sua gestão para o próximo triênio – desde infraestrutura aos investimentos em esportes olímpicos. O candidato, aliás, fez questão de destacar que o desenvolvimento do estádio próprio do Flamengo é uma pauta mencionada e desenvolvida exclusivamente por sua chapa.

“A gente tem vários pilares na nossa candidatura para próxima gestão. No ponto de vista de infraestrutura, a gente vai continuar fazendo melhorias, pois o clube estava muito abandonado. A gente tem a questão do estádio, né? O CT também, vamos terminar os campos, vamos aumentar ainda mais. Mas o estádio é um compromisso da nossa gestão, só nossa chapa se comprometeu com isso. A gente realizou a compra do terreno que ninguém acreditava, ninguém apostava nisso e compramos. Projeto de infraestrutura nosso”, iniciou.

“No esportivo, vamos manter o Flamengo campeão de tudo. Vamos ganhara Libertadores, do mesmo modo, vamos disputar torneios continentais, vamos disputar o Brasileiro. Então nós vamos cair para dentro. Na parte de notícia, a única coisa que tenho para dizer é que vamos colocar um diretor técnico para ser responsável junto com o diretor executivo pelo futebol do clube. Mas vamos profissionalizar sobretudo o departamento de futebol do clube”, e concluiu:

“O resto do clube, a parte social, continuaremos criando e pensaremos também nos esportes olímpicos. Estamos vencendo tudo que disputamos. Estamos no primeiro lugar do ranking na natação, no remo, no basquete nós batemos na trave, mas ganhamos o Mundial recentemente. Premissas básicas essas que citei. Queremos manter essa gestão séria e aprimorar. Colocamos a dívida para zero, praticamente. Coloquei o Landim para ser nosso CEO. Vamos partir para dentro nessa gestão”, disse em entrevista à reportagem do Jogada 10.

Rodolfo Landim

Presidente do Flamengo desde 2019, Rodolfo Landim se manterá no clube em caso de vitória de Dunshee. O mandatário aproveitou o evento para enfatizar algumas das melhorias desenvolvidas por sua gestão no clube e mostrou-se empolgado para alinhar projetos antigos aos idealizados pela Chapa UniFla.

O mandatário destacou o crescimento do Flamengo em todas as frentes – dentro e fora de campo – desde o início de sua gestão. Uma das evoluções que mais causa orgulho em Landim se refere às redes sociais, que sobrou, inclusive, uma provocação ao Corinthians – segundo clube mais popular do país.

“O Flamengo era uma piada para nós. Hoje a gente fica feliz de estar chegando a 60 milhões de seguidores, e o Corinthians que tinha mais seguidores que nós só tem 37 milhões. E continuaram crescendo. Ou seja, o trabalho nas redes sociais sempre foi intenso e nós triplicamos nossa penetração”

Eleições no Flamengo

A eleição que indicará o próximo presidente do Flamengo para o triênio 2025/2026/2027 acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro. A votação ocorrerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

