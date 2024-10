Brusque vence o Ituano e sobe uma posição na luta contra o Z4

Em confronto contra a zona de rebaixamento, o Brusque venceu o Ituano por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (14), no Estádio Augusto Bauer, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O gol da partida foi de Rodrigo Pollero, no início do segundo tempo.

Com o resultado, o time de Santa Catarina ultrapassou o de São Paulo na tabela. Somando três pontos na partida, o Bruscão subiu para a 18ª colocação, com 33 pontos. Por outro lado, o Galo Rubro-Negro caiu para a 19ª posição, com 31.

O jogo

O Ituano começou a partida de forma mais agressiva, quase abrindo o placar com João Carlos, que teve um chute defendido de forma impressionante por Matheus Nogueira. Com o tempo, o Brusque se destacou, dominando a segunda metade do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Pollero colocou uma bola na trave para os mandantes.

Na segunda etapa, a pressão fez efeito, já que o Brusque abriu o placar logo aos nove minutos de bola rolando. Após cobrança de escanteio, o atacante Rodrigo Pollero cabeceou no canto e o goleiro, em golpe de vista, não impediu. Os visitantes melhoraram após o gol, tiveram oportunidades de empatar a partida, mas o placar não foi alterado.

Próximos jogos

Pela 32ª rodada da Segundona, o Brusque recebe o CRB na sexta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. Enquanto isso, o Ituano recebe o Ceará no sábado, às 17h, no Estádio Novelli Junior.

Jogos da 31ª rodada

Quarta-feira (9/10)

Paysandu 2×0 Chapecoense

Sexta (11)

Novorizontino 1×3 Sport

Avaí 2×2 América-MG

Sábado (12)

Ceará 1×0 Ponte Preta

Santos 3×2 Mirassol

Botafogo-SP 0x0 Operário-PR

Domingo (13)

Coritiba 3×1 Amazonas

Goiás 0x1 Vila-Nova-GO

Segunda (14)

Brusque 1 x 0 Ituano

Guarani x CRB – 21h

