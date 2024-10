Braz cita ‘fim de ciclo no Flamengo’, mas projeta retorno para conquistar o Mundial de Clubes

O vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, está saboreando os últimos meses de sua segunda passagem pela diretoria do clube. O dirigente descartou qualquer possibilidade de permanência no Rubro-Negro mesmo em caso de vitória de Rodrigo Dunshee, candidato da situação, nas eleições do dia 9 de dezembro. A saída, porém, não representa uma decisão definitiva e há planos para um possível retorno futuramente.

Assim como Rodolfo Landim, Marcos Braz também marcou presença no evento de lançamento da candidatura de Dunshee à presidência do Flamengo, no Jockey Club, Zona Sul do Rio. O VP falou com a reportagem do Jogada 10 sobre o fim de seu ciclo no clube e prometeu, ainda, que voltará para conquistar outro título inédito como dirigente do Rubro-Negro.

“Eu sou grande benemérito e sou conselheiro do Flamengo. Participo do conselho de administração, do conselho deliberativo e vou exercer isso. Reiterei várias vezes que eu sairia do clube junto com o presidente Landim, quando ele saísse da presidência. Nada tem a ver com o Rodrigo, eu só acho que completei meu ciclo. Os números me absolvem, tenho certeza. Em 2009, meu sonho era ser campeão brasileiro, sempre prometi isso para mim. Volto dez anos depois e ganhamos tudo o que ganhamos. Saio com a sensação de dever cumprido e o dia que eu voltar vai ser para ser campeão do mundo”.

Fim de ciclo

Marcos Braz mostrou-se decidido a deixar o Flamengo mesmo em caso de vitória da Chapa UniFla. O dirigente disse que a saída ocorreu por decisão pessoal e como uma espécie de ‘fidelidade’ ao presidente Rodolfo Landim. O atual mandatário, porém, concorre às eleições para assumir cargo de CEO da gestão de Rodrigo Dunshee.

Apesar da saída, Marcos Braz se colocou à disposição para auxiliar o próximo VP de futebol do Flamengo. O dirigente reiterou que seu interesse com o clube está acima do resultado das eleições e, portanto, se dispôs a colaborar com seu sucessor – independente da chapa concorrente.

“Vou sair. Vou entender como a gente vai passar a pasta para pessoa que ficará responsável do futebol. A gente vai começar esse processo imediatamente após o fim do Campeonato Brasileiro, seja com qualquer candidato que queira me procurar. Qualquer um que queira me procurar, para evitar conversa fiada. Então qualquer um que queira ter uma transição correta, uma transição institucional, que seja boa para o Flamengo, pode me procurar. A gente passa aos poucos para o próximo. Nós vamos assegurar que tudo ocorra de forma correta, com um candidato ou outro”, disse à imprensa.

Eleições no Flamengo

As declarações de Braz, conforme mencionado, ocorreram durante o lançamento oficial da candidatura de Dunshee à presidência do Flamengo. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (14), no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, e contou com a presença de nomes simbólicos entre os apoiadores da chapa.

A eleição que indicará o próximo presidente do Flamengo para o triênio 2025/2026/2027 acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro. A votação ocorrerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.