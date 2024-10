Daniel Alves posta primeira foto em rede social após sair da prisão

Daniel Alves tem buscado retomar suas atividades desde sua soltura. Recentemente, o ex-Seleção Brasileira foi visto participando de jogos de futebol amador no campo de Carmelo, perto do Parque Güell, em Barcelona.

De acordo com jornais espanhóis como Marca e Sport, o atleta de 41 anos faz uso de um aplicativo para combinar participações em jogos com desconhecidos. Inclusive, vídeos que circulam no X mostram Dani Alves durante uma partida, utilizando uma camisa do Boca Juniors.