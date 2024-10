Corinthians x Boca Juniors, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

O Corinthians enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Conmebol, em Luque, no Paraguai, pela semifinal da Copa Libertadores Feminina 2024. Atual campeão da competição, o Timão avançou de fase ao bater o Olimpia no último sábado, por 2 a 0. Quem vencer, disputará a grande final contra Independiente del Valle ou Santa Fé, que disputam a outra semifinal na quarta-feira.

Onde assistir

O jogo decisivo terá transmissão na TV fechada com Sportv e Bandsports, no youtube através da CazéTV e Canal GOAT, além do streaming Pluto TV.

Como chega o Corinthians

Após terminar na liderança do Grupo A, as Brabas passaram pelo Olimpia nas quartas de final. Com gols de Lacoste (contra) e Millene, o Timão venceu por 2 a 0. Em busca de mais uma final na competição, o time brasileiro poderá contar novamente com Vic Albuquerque, que ficou de fora do último desafio devido ao protocolo de concussão.

Como chega o Boca Juniors

Em busca do primeiro título no torneio, o time argentino eliminou o Santos nas quartas de final. Após empate sem gols no tempo normal, o Boca garantiu a classificação nos pênaltis, por 4 a 2. No mesmo grupo que o Corinthians na última fase, terminou na segunda colocação, com o mesmo número de pontos da equipe brasileira, mas com o saldo de gols menor.

CORINTHIANS X BOCA JUNIORS

Libertadores Feminina 2024 – Semifinal

Data e horário: 15/10/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Conmebol – Luque, Paraguai

CORINTHIANS: Nicole (Lelê); Isabela, Mariza, Erika (Dani Arias) e Yasmim; Ju Ferreira, Yaya e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato

BOCA JUNIORS: Oliveros; Cruz, Masagli, Baccaro e Stabile; Preininger, Benitez, Sasaki, Celeste dos Santos e Arias; Troncoso.Técnica: Florencia Quiñones

