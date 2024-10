Após denúncia, Fifa responde às ligas europeias e FIFPRO

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) recebeu uma denúncia das principais ligas europeias e da FIFPro (associação dos jogadores profissionais) à Comissão Europeia. As partes alegam uma sobrecarga no novo calendário imposto pela instituição. Nele está definido a ampliação da Copa do Mundo em 2026 e o novo formato do Mundial de Clubes, em 2025.

Após o anúncio, a Fifa respondeu as acusações de não dialogar com as outras entidades para definir as mudanças. Segundo a federação, o atual calendário internacional foi aprovado por unanimidade pelo seu Conselho, que é composto por representantes de todos os continentes.

“O calendário da Fifa é o único instrumento que garante que o futebol internacional possa continuar a sobreviver, coexistir e prosperar ao lado do futebol de clubes nacional e continental”, afirmou.

Além disso, a entidade destacou que ‘deve proteger os interesses gerais do futebol mundial’, e que as ligas preferem um calendário com amistosos e turnês de verão, visando interesses comerciais.

“Essas ligas aparentemente preferem um calendário repleto de amistosos e turnês de verão, muitas vezes envolvendo extensas viagens ao redor do mundo. Mas a FIFA deve proteger os interesses gerais do futebol mundial, incluindo a proteção dos jogadores, em todas as partes e em todos os níveis do jogo”, acrescentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.