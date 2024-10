Dunshee indica sucessor de Braz e articula contratações caso vença eleição no Flamengo

O candidato à presidência do Flamengo pela Chapa UniFla, Rodrigo Dunshee, traçou prioridades caso sua gestão assuma o próximo triênio do clube. Além de confirmar alterações no departamento de futebol, o postulante da situação ao cargo máximo do Rubro-Negro sustentou a permanência de Filipe Luís à frente da comissão técnica para disputa do novo Mundial de Clubes.

“O Flamengo agora está na gestão mais vitoriosa do clube, mas o Marcos (Braz) já prestou os serviços. O ciclo se encerrou, ele mesmo não quer ficar. Nós vamos trazer um diretor de futebol, técnico, que tem uma história bacana com futebol como profissional e vai estar junto com diretor executivo. A notícia que temos. Assim que trabalharemos”, esclareceu o líder da Chapa UniFla.

Rodrigo Dunshee lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Flamengo na noite desta segunda-feira (14), no Jockey Club, na Zona Sul do Rio. O evento contou com a presença de Rodolfo Landim, Marcos Braz e nomes simbólicos da história do Rubro-Negro.

Contratações para o Mundial

Menos de dois meses para o resultado das eleições à presidência do Flamengo, Dunshee tem ideias esclarecidas para o objetivo mais ambicioso da próxima gestão: o Mundial de Clubes. A Chapa UniFla garante que a base do elenco está formada, e as próximas contratações dependem de aprovação do técnico Filipe Luís.

“O Flamengo tem um planejamento, e essa janela que fez agora já foi mirando muita coisa para o Mundial do ano que vem. A próxima janela vai abrir no fim do ano e começo do ano que vem. Assim, vamos continuar analisando as carências junto com o Filipe Luís, nosso treinador, e o scout do clube. Em primeiro lugar, vamos ver os pontos que podemos melhorar e avançar, mas a base do time para o Mundial está ai”.

Lançamento de candidatura

O evento promovido por Dunshee no Jockey Club, na noite de segunda-feira (14), serviu para esclarecer polêmicas em torno da permanência de Rodolfo Landim e Marcos Braz no clube. Ao contrário dos anseios do VP de futebol, o atual presidente do clube – até o dia 31 de dezembro – assumirá o cargo de CEO em caso de vitória da situação. O mandatário será peça fundamental na continuidade dos projetos desenvolvidos nos últimos seis anos.

Conforme mencionado, o lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência do Flamengo também contou com a presença de nomes simbólicos na história do clube. Os ídolos como Andrade, Mozer, Uri Geller e Nunes estiveram no Jockey Club para acompanhar a cerimônia da Chapa UniFla.

Já estou aqui no Jockey Club para cobrir o lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência do Flamengo. Ídolos do Flamengo, como Andrade, Mozer, Uri Geller e Nunes, estão por aqui pic.twitter.com/ayAyhIHSMF — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) October 14, 2024

Eleições no Flamengo

A eleição que indicará o próximo presidente do Flamengo para o triênio 2025/2026/2027 acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro. A votação ocorrerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

