Mano enfrenta segundo Fla-Flu e busca primeiro triunfo em clássicos pelo Fluminense

Fora da zona de rebaixamento, o Fluminense terá pela frente mais 10 partidas para permanecer na elite do futebol brasileiro. Assim, a primeira delas será justamente diante do arquirrival Flamengo, na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes, então, tenta vencer seu primeiro clássico desde que assumiu o comando do Tricolor.

Dessa forma, o treinador teve duas oportunidades de vencer um de seus rivais, porém não conseguiu sequer pontuar. Na primeira delas, enfrentou o Vasco, no Nilton Santos, porém sentiu a ausência de Thiago Silva e perdeu por 2 a 0. No mesmo estádio, mediu forças com o Botafogo e quando tudo parecia se encaminhar para um empate, sem gols, Felipe Melo errou feio, e o Glorioso triunfou.

Nos dois clássicos, Thiago Silva esteve de fora, porém agora voltou a treinar depois de se recuperar de uma lesão no calcanhar esquerdo e pode estar em campo. Além disso, o treinador tentará quebrar um jejum do Fluminense sem vencer o Rubro-Negro, algo que não acontece desde 9 de abril de 2023, quando se sagrou bicampeão do Carioca.

Desde então, foram oito partidas, com quatro derrotas e quatro empates. A reta final de outubro será importante não só pelo duelo com o rival, como pelos jogos decisivos contra Athletico, no Maracanã (22/10), e Vitória, no Barradão (26/10), dois confrontos diretos na luta contra o rebaixamento.

Vitória no único Fla-Flu da carreira

Experiente e com passagem pela seleção, Mano esteve à frente de vários clubes grandes do país e está acostumado com clássicos nas quatro principais cidades do futebol brasileiro. Em solo carioca, o treinador teve a chance de disputar mais três deles, quando comandou o Flamengo, em 2013. Foram duas vitórias, uma delas sobre o Fluminense, e um empate.

Sendo assim, no único Fla-Flu que participou, o treinador saiu vitorioso, Afinal, o confronto aconteceu no dia 11 de agosto de 2013, pela 13ª rodada Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes tentavam se livrar do rebaixamento, algo que aconteceu no fim da temporada. No entanto, o treinador deixou o clube carioca antes da reta final do título da Copa do Brasil.

Na época, o Rubro-Negro triunfou, de virada, com gols de Elias e dois de Hernane Brocador, enquanto Rafael Sóbis também estufou a rede em duas oportunidades. O Tricolor era comandado por Vanderlei Luxemburgo e patinava na temporada, no ano seguinte ao tetra brasileiro. Algo semelhante a 2024, visto que enfrenta dificuldade após a Glória Eterna de 2023.

Por fim, Mano poderá contar com os retornos de Diogo Barbosa e Germán Cano. Ambos voltam de suspensão, enquanto Ignácio está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo.

Nonato, por sua vez, voltou a treinar, com uma máscara de proteção após se recuperar de uma fratura no nariz e enfrentar uma intervenção cirúrgica. Por outro lado, Keno e Marcelo estão suspensos, enquanto Kevin Serna teve uma lesão muscular e está fora do clássico.

