São Paulo fica longe de recorde de público atuando longe do Morumbis

O São Paulo encara o Vasco nesta quarta-feira (16), às 21h45, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o jogo não será o Morumbis. Por conta de uma série de shows do cantor Bruno Mars e de uma reforma de manutenção no gramado, o Tricolor levou o embate contra o Cruz-Maltino para o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A mudança pode afastar o clube do recorde de público no ano.

Até aqui, o São Paulo soma 1.381.766 torcedores em seus jogos como mandante em 2024. O número é 85.261 a menos do que os 1.567.027 que foram às partidas da equipe em 2023, o maior número já registrado na história do clube. Sem o Morumbis, este recorde está longe de ser atingido.

Com mais quatro partidas como mandantes, o São Paulo precisaria, nestes jogos, levar 46.315 pessoas aos estádios, em média. A missão, entretanto, já está bem complicada por conta da média atual do clube no ano, de 46.059. Contudo, sem o Morumbis fica ainda mais difícil, já que o Brinco de Ouro tem capacidade para apenas 16.784 torcedores.

Até aqui, o São Paulo precisou fazer duas partidas como mandante em outro outros locais. Afinal, além do jogo contra o Vasco, o Tricolor encarou o rival Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha. Mas o público de 25.898 torcedores frustrou as expectativas da diretoria de seguir com uma grande média de público.

Quando o São Paulo volta ao Morumbis?

O São Paulo espera voltar ao Morumbis na 33ª rodada, quando recebe o Athletico-PR. A partida, aliás, está prevista para o dia 13 de novembro. O clube inicia nesta semana a reforma do gramado do estádio, danificado pelos shows musicais, e pretende terminar o serviço nesse período.

