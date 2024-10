Boca Juniors apresenta oficialmente seu novo técnico

A espera pelos lados do Boca Juniors, em caráter oficial, acabou. Na noite da última segunda-feira (14), o clube de La Boca não apenas anunciou como também apresentou Fernando Gago como seu novo técnico.

Extraoficialmente, o treinador de 38 anos estava acertado com o Boca desde o fim da semana passada. Desse modo, ele precisava apenas se resolver com o Chivas, do México, para quitar a multa rescisória prevista no contrato com os mexicanos. O valor em questão beirava 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões) e foi pago na última sexta-feira (11).

O tom das palavras ditas pelo presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, deixam claro a predileção que o dirigente sempre teve pelo nome em questão. Além da identificação desde criança com o Azul y Oro, Fernando Gago busca o estilo de jogo propositivo que vai ao encontro dos conceitos de Riquelme.

“Para todos os torcedores do Boca, é um dia muito importante. Sempre que alguém volta para casa, é um dia especial para nós. Fernando sabe que esta é sua casa. Estamos muito felizes por tê-lo aqui. Nós, Bosteros, estamos todos muito felizes. Desejamos a você tudo de bom e que aproveite muito”, cravou o presidente do clube.

Discurso alinhado

O trecho mais marcante da entrevista coletiva de Gago foi justamente sobre a proposta de estilo que deseja implementar. Para ele, a identidade do Boca Juniors vencedor passa por um time que tenha a característica de protagonismo técnico:

“(A ideia com o Boca é) Ser uma equipe protagonista, com intenção, que sabe como jogar e o que quer. A equipe que joga no campo do adversário tem mais chances. Tentar sempre jogar com a bola, pois, assim, os conceitos serão mais fáceis e o jogador se sentirá mais confortável.”

Ao chegar em solo argentino, Gago assinou contrato, participou de entrevista coletiva e também já fez trabalhos junto ao plantel boquense. A ideia é acelerar o processo de adaptação para que, com o término próximo da Data Fifa, o treinador faça sua estreia de imediato. O primeiro compromisso nesse sentido acontece diante do Tigre, no sábado (19), pelo Campeonato Argentino.

