Gabriel Pires completa três meses sem ser relacionado no Fluminense

Contratado na era Fernando Diniz, Gabriel Pires não conseguiu emplacar uma sequência com a camisa do Fluminense e perdeu espaço de vez desde a chegada do técnico Mano Menezes. Sendo assim, o atleta não figurou entre os relacionados nos últimos três meses e está fora dos planos para a próxima temporada.

Além de não corresponder em campo, o atleta conviveu com lesões e problemas físicos, sobretudo no primeiro semestre, que tiraram qualquer oportunidade de se firmar. Ele já enfrentava tais empecilhos na época em que defendia as cores do Botafogo, em 2023.

No total, Gabriel Pires soma apenas oito partidas pelo Tricolor de Laranjeiras, sendo sete sob comando de Fernando Diniz e uma com Mano Menezes. Esse jogo, portanto, foi justamente na estreia do treinador, no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã.

O atleta tem vínculo com o clube até dezembro de 2025, porém não deve permanecer na próxima temporada. Com as saídas de André e Alexsander, o Fluminense procurou outros nomes para o meio de campo e demonstrou que não tem interesse em Gabriel.

Afinal, trouxe na janela de transferências do meio do ano, Facundo Bernal, Nonato e Victor Hugo, que atualmente estão à frente do jogador na disputa por uma vaga entre os titulares da equipe carioca.

