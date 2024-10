Candidatos à presidência celebram aprovação de chapas no Palmeiras

O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou, nesta segunda-feira (14/10), as duas chapas que vão concorrer à presidência do clube. Os candidatos serão a atual mandatária Leila Pereira, representando a situação, além de Savério Orlandi, candidato da oposição. Os dois dirigentes, aliás, celebraram em suas redes sociais a confirmação da candidatura.

Leila Pereira, atual presidente e favorita à reeleição, integra a chapa “Palmeiras Campeão”, com Maria Teresa Bellangero como primeira vice. Aliás, ela recebeu o maior número de votos desde o lançamento do filtro, com 168 votos.

“Nossa chapa Palmeiras Campeão obteve a votação histórica de 168 votos no Conselho Deliberativo. Desde que o filtro foi adotado no Conselho do Palmeiras tivemos a maior votação que uma candidatura alcançou. Mas uma vez estamos fazendo história. Quero agradecer profundamente a todos Conselheiros e Conselheiras que estiveram presentes na votação e ao meu lado estão escrevendo esta história fantástica!! Muito obrigada!!! Juntos Somos Imbatíveis!!!”, escreveu Leila em suas redes sociais.

Por outro lado, Savério Orlandi, representante da reconstrução do movimento de oposição no clube, teve 83 número de votos e disse que ”a primeira batalha foi vencida”.

“Tivemos 85 votos no Conselho nesta noite incrível e mostramos para todo o Brasil que a oposição no Palmeiras está mais forte do que nunca. Somos o time da virada e vamos vencer essa eleição”, escreveu Savério.

Eleições no Palmeiras

A eleição do clube está prevista para o dia 24 de novembro. Aliás, os associados que escolherão quem vai comandar o Palmeiras até o fim de 2027.

