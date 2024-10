Diógenes acata pedido e não vai disputar Brasileiro de Aspirantes pelo Santos

Principal cotado para a posição de titular do Santos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o goleiro Diógenes não vai mais disputar o torneio pelo clube. A decisão ocorreu após um pedido da diretoria para que o atleta pudesse se dedicar exclusivamente à categoria profissional, visto que é hoje o reserva imediato de Gabriel Brazão.

Em 2024, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes conta com 16 clubes em disputa, sendo eles: Atlético-MG, Botafogo, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino, Santos, Sport, Vasco, Vila Nova e Vitória.

Os clubes podem inscrever atletas das categorias Sub-17 a Sub-23. Nesse sentido, a competição serve como uma ótima oportunidade para aqueles que já “estouraram” a idade da categoria Sub-20, mas ainda aguardam uma chance no time principal.

Este é o caso de Diógenes. O goleiro destacou-se na Copa São Paulo de Futebol Juniores, em 2022, mas não conta com um jogo sequer no profissional. Ele faz parte do elenco que ainda tem Gabriel Brazão, João Paulo (machucado) e Renan (machucado) à disposição.

O goleiro acabou sendo chamado às pressas por conta das poucas opções para a meta santista. Afinal, o titular Gabriel Brazão tem dois cartões amarelo e, se receber mais uma advertência, terá que cumprir suspensão. Com João Paulo e Renan no departamento médico, Diógenes seria a opção imediata para defender a meta santista.

O goleiro, assim, segue com o restante do elenco no CT Rei Pelé e se prepara para o duelo contra a Chapecoense. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16/10), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B.

