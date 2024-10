Pesquisa aponta Rodrigo Dunshee na frente na eleição à presidência do Flamengo

A corrida eleitoral à presidência do Flamengo está a todo vapor. Um dia após Rodrigo Dunshee, candidato que tem o apoio de Rodolfo Landim, atual mandatário, oficializar a sua concorrência ao pleito, o nome dele apareceu na frente em pesquisa eleitoral.

Segundo a empresa IGO Survey, Dunshee tem 34% de intenção de voto do eleitorado. Em seguida, vem Luiz Eduardo Baptista, o BAP, com 26%, seguido por Maurício Gomes de Mattos, com 7%. No total, 550 pessoas foram entrevistadas.

A pesquisa também aponta que 66% dos sócios afirmaram que irão votar na eleição de dezembro. Além disso, informa que 66% aprovam a atual gestão (Rodolfo Landim).

Outros números da pesquisa

– 32% afirmam que o desempenho do futebol influência no voto; 30% apontam que não tem interferência

– 69% dizem que estão satisfeitos com a infraestrutura da sede da Gávea

