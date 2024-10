Em jogo de sete gols, Vasco perde para o Vitória no Brasileirão de Aspirantes

Três dias depois de conquistar o Campeonato Carioca Sub-20, a base do Vasco voltou a campo, desta vez pelo Brasileirão de Aspirantes. Nesta terça-feira (15), porém, o Cruz-Maltino foi ao Barradão e perdeu por 4 a 3, em jogo doido na capital baiana.

O Vasco segue, então, sem vencer no Brasileirão de Aspirantes. São duas derrotas e um empate nos três jogos que fez até aqui – tem um atrasado (contra o Atlético-MG), porém. Dessa forma, o time ocupa a lanterna do Grupo A, com um ponto, e enfrenta o Fortaleza na próxima rodada, no sábado (19).

Já o Vitória assume a segunda posição, agora com seis pontos. Também no sábado, a equipe volta a campo para enfrentar o Fluminense.

LEIA MAIS: Presidente da CPI das Apostas, sobre Luiz Henrique: ‘Entrou de gaiato no navio’

Vasco perde em jogo doido

O placar foi aberto logo aos 3′, com Paulo Roberto. Lançamento em profundidade e o atacante deu de cobertura na saída do goleiro, marcando um golaço. Aos 10′, o Vitória quase dobrou a vantagem, quando o mesmo Paulo Roberto acertou o travessão de Phillipe Gabriel.

Como quem não faz, leva, o Vasco logo encontrou o empate. Em cobrança de escanteio, a dupla de zaga trabalhou bem e Victão complementou passe de cabeça de Luiz Gustavo para, de dentro da pequena área, fazer 1 a 1.

Logo depois, a virada após um erro grave do volante Edenilson. Allegria recebeu o presente já de cara para o goleiro Fintelman (ex-Vasco, aliás), que defendeu num primeiro momento. Léo Jacó, porém, mandou para as redes de cabeça no rebote, aos 15′.

Aos 30′, pênalti para o Vitória. O zagueiro Luiz Gustavo desviou cabeceio com a mão e o árbitro marcou. Fau bateu com categoria e voltou a empatar o jogo. Na etapa final, o Vitória passou novamente à frente do placar, aos 7′. Foi graças a um golaço de Luis Miguel, que recebeu pela ponta esquerda, cortou para o meio e acertou o ângulo de Phillipe Gabriel.

Os times não paravam! O Vasco buscou o empate novamente, desta vez com Ray, aos 27′, em linda jogada individual. A virada (mais uma) quase veio, quando ele mesmo acertou bola na trave do Vitória. O Leão, por sua vez, conseguiu o quarto gol, após cobrança de escanteio. Caíque, de cabeça, marcou, aos 33′, o gol do triunfo do time baiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.