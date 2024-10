Em jogo de seis gols, Polônia e Croácia empatam pela Liga das Nações

Polônia e Croácia empataram por 3 a 3 nesta terça-feira (15), pela quarta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações 2024/25. Com esse resultado no Estádio Nacional de Varsóvia, a seleção croata encaminhou a sua vaga às quartas de final da competição. Em contrapartida, a polonesa, na terceira posição, se complicou.

Pelo lado da Croácia, os gols foram de Borna Sosa, Petar Sucic e Martin Baturina. Piotr Zielinski, Nicola Zalewski e Sebastian Szymański marcaram pela Polônia.

Como está o Grupo

A Croácia é a segunda colocada do Grupo 1, com sete pontos. Enquanto isso, a Polônia soma quatro. Quem lidera é a seleção de Portugal, com 10 pontos.

Como foi o jogo

Com cinco gols no primeiro tempo, a partida começou agitada. Afinal, o primeiro saiu logo aos cinco minutos, quando a seleção polonesa roubou a bola do adversário e balançou a rede com Piotr Zielinski. Mas, a partir daí, começou a virada croata, com gols de Borna Sosa, Petar Sucic e Martin Baturina. Ainda na primeira etapa, o time mandante descontou com Nicola Zalewski.

Mesmo jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, a Polônia viu a Croácia criar inúmeras chances no início do segundo tempo, obrigando Marcin Bulka a fazer grandes defesas. Entretanto, aos 17′, Sebastian Szymański, que recebeu assistência Lewandowski, empatou a partida. Aos 31′, o goleiro Livakovic foi expulso após dura entrada no centroavante polonês. A vantagem numérica em campo, no entanto, não fez com que os poloneses conseguissem a vitória.

