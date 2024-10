Fortaleza x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Atlético nesta quarta-feira (16), no Castelão, às 21h30 (de Brasília).De um lado, o Leão do Pici segue na briga pelo título, porém tropeçou na última rodada e ficou mais distante do líder Botafogo. Do outro, o Galo ainda almeja uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Antes da Data-Fifa, o Tricolor cearense perdeu para o Grêmio por 3 a 1, no Rio Grande do Sul, e estacionou nos 55 pontos, a cinco do Alvinegro. O Galo, por sua vez, tinha um triunfo encaminhado diante do Vitória, porém sofreu o empate no segundo tempo e ocupa a nona colocação, com 40 pontos. No jogo atrasado, o time mineiro bateu o Tricolor gaúcho por 2 a 1.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (15) terá a transmissão da TV Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Fortaleza

O técnico Vojvoda não poderá contar com Kuscevic e Mancuso, que estão suspensos. Afinal, o zagueiro levou o terceiro amarelo, enquanto o lateral foi expulso contra o Grêmio. Por outro lado, Brítez retorna de suspensão automática e deve assumir a vaga na defesa e Tinga é opção para a lateral direita. Kervin, convocado para a seleção da Venezuela durante a Data Fifa, é dúvida para o confronto contra o Galo

Como chega o Atlético

Com foco na semifinal da Copa do Brasil no final de semana, o Galo deve entrar em campo com uma escalação modificada, Assim, o técnico Gabriel Milito tem uma série de desfalques, como Hulk, Lyanco e Deyverson (suspenso) e Paulinho (preservado). Além disso, Scarpa também deve ficar de fora da viagem, enquanto Brahian Palacios, Alisson e Alan Kardec buscam novas oportunidades no setor ofensivo.

Por fim, o Atlético não terá Alonso, Franco e Vargas, que estão nas Eliminatórias da Copa de 2026. Arana, Rubens, Zaracho, Bernard e Cadu estão lesionados e também ficam de fora da partida.

FORTALEZA X ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 30ª Rodada

Data e horário: 16/10/2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto, Zé Welison e Hércules; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Paulo Vitor, Fausto Vera, Igor Gomes e Palacios; Alisson e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro júnior (PE)

