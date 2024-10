Sabino ganha nova oportunidade no São Paulo e se diz preparado

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (17), às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Tricolor teve tempo para treinar, já que serão 11 dias sem jogos até a partida. O zagueiro Sabino falou sobre o tempo que a equipe “ganhou” para trabalhar.

“Não havia muitos treinos, só jogo atrás de jogo, agora estamos com tempo para trabalhar, buscar na competição. Claro que (ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores) não era nosso objetivo, mas agora que estamos em uma competição é trabalhar firme, melhorar os pontos fortes e trabalhar os fracos também”, disse o zagueiro em entrevista ao SPFCplay.

O Soberano está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. E para o próximo confronto, o defensor será titular da equipe, pois Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo no último duelo e está suspenso. O atleta falou sobre a oportunidade de entrar com o time e se disse preparado para o desafio.

“Muito feliz, né? Pela oportunidade. Falei que queria construir minha história, que estaria pronto quando chegasse (a oportunidade). Estava me preparando para essa oportunidade e, graças a Deus, estou muito feliz. Sempre bom”, completou Sabino.

