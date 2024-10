Léo Pereira chega atrasado em treino e recebe punição do Flamengo

O zagueiro Léo Pereira chegou atrasado no treino do Flamengo e sofreu consequências. O defensor recebeu multa pelo episódio que aconteceu na semana passada, na reapresentação do elenco após três dias de folga durante a Data Fifa. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

O atraso, porém, teve uma explicação. Léo Pereira estava voltando de Santa Catarina, mas teve problema com o voo e ligou para avisar o clube. O zagueiro cogitou fretar um jatinho, só que não havia tempo hábil. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele foi direto para o Ninho do Urubu, mas perdeu a atividade.

Diante disso, Léo Pereira treinou sem seus companheiros, especialmente naquele dia. Além disso, o treinamento foi praticamente todo físico, o que não foi um grande problema para a comissão técnica de Filipe Luís. Apesar disso, recebeu multa para cumprir regra do clube.

O zagueiro voltou a trabalhar com o grupo na quinta-feira e vem treinando normalmente. Inclusive deve ser titular no clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17/10), às 20h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

