Andreas Pereira aproveita chance e detalha golaço pela Seleção: ‘Especial’

Esquecido nas últimas convocações, o meia do Fulham, Andreas Pereira detalhou o golaço na vitória pela Seleção Brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta aproveitou a oportunidade dada por Dorival Júnior e foi peça fundamental no triunfo da Amarelinha.

“Momento muito especial, mas mais importante foi a vitória. Eu sabia que o Luiz ia pegar na bola e ele vai para cima, o professor falou para a gente partir para cima, eu vi a bola vindo na minha direção, só ajeitei o corpo e fui feliz”, destacou.

Andreas Pereira aproveitou um cruzamento do lado direito de Luiz Henrique e finalizou com um voleio para o fundo das redes. O camisa 7 do Brasil, aliás, foi convocado no lugar de Vinícius Jr, do Real Madrid.

Longe da convocação da Seleção Brasileira desde o fim da Copa América, Andreas Pereira conseguiu aproveitar sua chance e provar seu valor para Dorival Júnior. Com a atuação, o jogador espera ter uma nova oportunidade na Data Fifa de novembro, em que a equipe enfrenta Venezuela e Uruguai.

O resultado, afinal, coloca o Brasil na quarta posição da tabela, com 16 pontos. Agora, a equipe de Dorival Jr. segue atrás apenas de Argentina, Colômbia e Uruguai, que possui o mesmo número de pontos, mas fica na frente da Amarelinha por conta do saldo de gols.

