Chapa liderada por BAP divulga balanço de gastos da campanha à presidência do Flamengo

O Flamengo não prevê obrigação de prestação de contas de seus candidatos à presidência, mas a Chapa ‘Raça, Amor e Gestão’ fez questão de disponibilizá-lo. Liderado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a oposição divulgou nessa terça-feira (15) um balanço dos gastos de sua campanha até o momento – no valor exato de R$ 664.933,21 mil.

O documento detalhou com precisão para quais meios o valor total foi dividido. A Chapa utilizou o montante para brindes, consultoria, despesa digital, ECAD, inscrição à candidatura, locação, produção e serviços, promoção, publicidade e reembolso de despesas. A quantia arrecadada contou, ainda, com um total de 63 doadores para campanha da oposição.

A eleição que definirá o presidente do Flamengo para o próximo triênio está marcada para o dia 9 de dezembro, na Gáveam das 8h às 21h (de Brasília). O atual mandatário, Rodolfo Landim, deixará o cargo após seis anos à frente do clube.

Comunicado oficial

“A Chapa Raça, Amor e Gestão terá um compromisso irrestrito com a transparência na condução do clube, caso seja eleita. Por isso, o processo eleitoral também seguirá esse princípio. Aqui no nosso site você vai poder acompanhar a prestação de contas da campanha, com os recursos arrecadados de nossos apoiadores e como estamos investindo cada real.

Desde já, destacamos que recebemos apenas contribuições individuais de apoiadores, na maioria sócios do clube. Não há nenhuma contribuição de atuais fornecedores ou prestadores de serviços que possam ter interesse em trabalhar no futuro com o Flamengo”.

Prestação de contas da campanha

“A Chapa Raça, Amor e Gestão publica hoje em seu site a prestação de contas da campanha de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Flavio Willeman à presidência e vice-presidência do Flamengo. O protocolo eleitoral segue a mesma transparência a ser adotada em caso de vitória nas eleições do dia 9 de dezembro. Rubro-negros poderão acompanhar os recursos arrecadados e como o valor está sendo investido.

O valor total da arrecadação até o momento é de R$ 530.083,16, contribuição de 63 apoiadores individuais da chapa. Com doação média de R$ 8.414,02, com a maior de sócios do clube. As despesas orçadas até a data de hoje equivalem a R$ 664.933,21. Todos os gastos estão discriminados na planilha completa no www.bapflamengo.com.br/resenha. A prestação de contas ficará atualizada até o fim da campanha”, dizia um trecho do documento.

Oposição no Flamengo

A chapa se apoia no lema “Tudo pelo Flamengo. Nada do Flamengo” e descreve seus princípios por: integridade, gestão eficiente, governança moderna e transparente, uso estratégico de tecnologia, marketing inovador,

trabalho em equipe e inteligência no planejamento e na operação.

Luiz Eduardo Baptista e Willeman reuniram nomes de impacto, que ocuparam cargos de presidente, vice-presidente ou membros de Conselhos do Flamengo. Seguem alguns: Alexandre Póvoa, Antônio Alcides, Antônio Tabet, Arian Bechara, Carlos Henrique, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Rodrigo Tostes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.