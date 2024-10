Vitor Roque diz estar mais feliz no Betis: ‘Fiquei seis ou sete meses sem sorrir’

Após uma saída conturbada do Barcelona, onde não conseguiu ter sequência e se firmar, Vitor Roque está mais feliz com a camisa do Real Betis. Em entrevista ao “Abc Sevilla”, o brasileiro admitiu que ficou sete meses sem sorrir no clube catalão e que agora está motivado para desenvolver seu futebol.

Até o momento, o jogador soma sete jogos e apenas um gol marcado, que aconteceu na estreia, contra o Leganés, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo com a escassez de tentos, o atacante afirma que se reencontrou no novo clube e que passou por situações complicadas na equipe culé. “Estou muito feliz. Minha família, que passou por momentos difíceis, também sorri comigo. Fiquei seis ou sete meses sem sorrir e passei por situações complicadas, mas agora isso acabou. Estou aqui e feliz. Isso é o mais importante”, disse Vitor Roque. “Treino para jogar bem e marcar gols, mas principalmente para ajudar o time. Se tiver oportunidades, o gol virá de uma forma ou outra”, acrescentou. Vale lembrar que o atacante assinou contrato até 2031 com o Barcelona e fez apenas 16 jogos e dois gols na última temporada. Assim, ele não teve muitas oportunidades com Xavi e tinha esperanças de deslanchar com Hansi Flick. Agora, tenta, por empréstimo, subir de produção no Betis, que tem opção de compra fixada em €25 milhões (R$ 155 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

