Abel Ferreira aparece em ranking de melhores treinadores do mundo

A revista inglesa “FourFourTwo”, especializada em futebol, publicou nesta quarta-feira (16), o seu ranking com os melhores técnicos do mundo. Na lista, chama a atenção para o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que aparece no 22° lugar e na frente de treinadores de times de elite do futebol internacional.

Por exemplo, Abel aparece acima de nomes como Paulo Fonseca, do Milan, da Itália, Enzo Maresca, do Chelsea, da Inglaterra, Vincent Kompany, do Bayern de Munique, da Alemanha. Além disso, ele também superou nomes da América do Sul, como Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, da Argentina e Marcelo Bielsa, comandante da seleção uruguaia.

A “FourFourTwo” citou o estilo de jogo de Abel Ferreira como um diferencial para ele estar bem colocado no ranking. Além disso, acredita que ele fará sucesso por onde passar, não importando se for na América do Sul ou na Europa.

“Abel pode não ser um nome familiar para a maioria dos torcedores europeus, depois de passar quatro anos no Brasil pelo Palmeiras, onde venceu duas vezes a Série A e duas vezes a Libertadores. O técnico de 45 anos teve antes passagens de sucesso pelo Paok, na Grécia, e no Braga, em seu país, Portugal. Um técnico que prioriza transições rápidas, diretas da defesa ao ataque. Ferreira tem um futuro empolgante, seja na Europa ou na América do Sul”, diz o texto da revista.

Aliás, o ranking da “FourFourTwo” é liderado por Pep Guardiola, do Manchester City, seguido por Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen fecha o top-3. O único brasileiro na lista é Fernando Diniz, do Cruzeiro, mas atual campeão da Libertadores com o Fluminense, no 25° lugar.

