Bruna Biancardi rebate indiretas de Amanda Kimberlly, ex-affair de Neymar

Após Amanda Kimberlly curtir comentários com indiretas para Bruna Biancardi, a companheira de Neymar decidiu se manifestar na noite da última terça-feira (15). A mãe de Mavie postou um longo texto no Instagram, onde detonou a atitude da Kim, como o antigo affair do atacante é conhecida.

Nas postagens curtidas pela mãe de Helena, internautas falavam sobre insegurança por parte da influenciadora e também de um possível receio de Amanda em deixar sua filha próxima de Biancardi.

“Que pena que ela pensa dessa forma e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas”, iniciou a atual de Neymar, que prosseguiu:

“Vamos lá: no momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós”.

Críticas de Bruna Biancardi a Amanda Kimberlly

Na sequência, Biancardi se posicionou sobre um possível temor de Amanda em deixar a filha sob seus cuidados.

“Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos para falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela”, afirmou, antes de completar:

“Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentado. Pelo menos é assim que eu penso”, encerrou.

Neymar, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

No mês mesmo em que retomou o relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar também assumiu a paternidade de Helena, filha dele com Amanda Kimberlly. Segundo Kim, a relação entre ela e o jogador aconteceu quando o camisa 10 do Al-Hilal estava separado da influenciadora.

Atualmente, Bruna e Amanda não se seguem nas redes sociais. Neymar também não segue a mãe de sua filha. Além disso, o jogador tem recebido críticas nas redes sociais por um possível distanciamento em relação a sua caçula.

