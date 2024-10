Primeiro contrato profissional de Felipe Morais com Cruzeiro tem multa milionária; veja

O dia 15 de outubro teve um gosto especial na carreira do jovem Felipe Morais, de apenas de 16 anos. Isso porque o meia assinou o primeiro contrato profissional com o Cruzeiro, para os próximos três anos, e passou a ter um passe para o exterior avaliado em mais de R$ 616 milhões. O vínculo já teve, inclusive, registro na CBF.

Felipe Morais ainda precisa assinar o contrato de forma física, junto de seu empresário Daniel e da diretoria celeste, comandada por Alexandre Mattos. O acerto com o Cruzeiro ocorreu após sondagens de outros clubes e da convocação para um período de treinos na Seleção Brasileira Sub-16.

A fim de se blindar de futuras sondagens à joia, o Cruzeiro estipulou uma multa para o exterior de 100 milhões de euros (cerca de R$ 616, 4 milhões). Monitorado de perto pela comissão técnica do clube, Felipe Morais agrada a Fernando Diniz – que o observou durante a intertemporada.

Base do Cruzeiro

No dia 26 de setembro, a CBF registrou o novo contrato de Felipe Morais com o Cruzeiro. O meia tem recebido um status de promessa e, apesar da idade de Sub-17, atraiu olhares do Sub-20 e do time profissional. Não à toa, treinou junto ao time comandado por Fernando Diniz durante a intertemporada.

O meio-campista se destaca principalmente pela versatilidade, visto que também pode jogar pelos lados do ataque, apesar da preferência pela ‘meiuca’. Os números também o valorizam. Pelo Sub-17, por exemplo, Felipe marcou quatro gols em 25 jogos disputados na temporada.

Natural da cidade de Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, Felipe chegou ao Cruzeiro aos nove anos de idade. O jogador defendia o Mineiro Esporte Clube quando se destacou durante uma partida na Toquinha e, pouco tempo depois, chegou à Sede Campestre da Raposa.

Seleção Brasileira

A primeira experiência de Felipe com a amarelinha ocorreu ainda no Sub-15, quando figurou na lista de convocados da Seleção. Anos depois, já na atual temporada, recebeu um chamado para participar do período de treinamento da Seleção Brasileira sub-17.

