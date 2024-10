Narciso projeta 2025 do Santos e analisa Série B: ‘Título é obrigação’

Na liderança da Série B, o Santos pode dar mais um passo importante para o seu principal objetivo na temporada diante da Chapecoense nesta quarta-feira (16), às 20h, em Chapecó-SC. Dois pontos à frente do Novorizontino, segundo colocado, o Peixe está cada vez mais próximo de voltar à primeira divisão, o que já seria um grande alívio na opinião de Narciso, ídolo do clube que concedeu entrevista ao Bolavip. Pelo peso da camisa, ele argumenta que o título é obrigação, mas faz ponderações.

“Pelo peso da camisa, o título da Série B é obrigação. Mas no futebol só camisa não ganha campeonato, precisa mostrar dentro de campo. Neste ano está difícil, muito competitivo, só de subir já vai dar uma boa aliviada. Com mais duas vitórias, acredito que o retorno já esteja bem encaminhado”, aponta.

A respeito do elenco para a próxima temporada, Narciso diz que o rendimento dos jogadores na atual temporada tem que ser priorizado na avaliação.

“Acredito que o Santos já esteja pensando no planejamento para 2025. Já estamos em outubro, falta pouco tempo para a próxima temporada. O presidente, junto da direção e comissão técnica, já devem estar desenhando algo. A avaliação dos que irão ficar caberá ao técnico que estará naquele momento, não sabemos se vai ser o Carille ou não. Claro que sempre há os atletas que não entregaram o que se esperam dele. A avaliação tem que vir de dentro, perante a temporada que os atletas fizeram”.

Narciso comenta situação de Miguelito

Em relação a pouca minutagem na temporada do boliviano Miguelito, que vem sendo pedido pelo torcedor santista pelas boas apresentações recentes na seleção de seu país, o ex-volante e zagueiro mostra confiar nos critérios do atual técnico santista.

“Talvez o Carille ache que ele não está pronto ao ponto de colocá-lo. Até porque ele já teve algumas oportunidades e não mostrou o que conseguiu mostrar na seleção boliviana. Se ele continuar com este crescimento, certamente terá mais chances”, diz.

Permanência de Carille

O técnico Fábio Carille tem permanência incerta para 2025 e, na opinião de Narciso, ele já mostrou suas credenciais para dirigir o clube.

“O Carille já mostrou seus valores não só no Santos, mas também em outras equipes que ele passou. Independente do gosto da torcida, ele já mostrou que tem competência para trabalhar em qualquer equipe do Brasil. O torcedor cobra uma postura mais ofensiva do time pois é a tradição do clube, e também de utilizar muitos jogadores da base. Quando o treinador não faz uma dessas duas coisas, será cobrado. Tivemos o exemplo do Sampaoli, que também utilizou poucos jogadores da base, mas que não foi muito contestado nesse sentido pois conseguiu dar a resposta com resultados”.

Jogos fora da Vila Belmiro

A reforma para ampliação da Vila Belmiro segue em negociações com a WTorre e, por enquanto, não há expectativa em jogar para um público maior no estádio. Assim,por uma exposição maior do clube como marca, a ideia de utilização de eventuais arenas na cidade de São Paulo é vista com bons olhos por Narciso.

“Eu acho que a casa do Santos é a Vila Belmiro. Mas seria importante trazer alguns jogos para São Paulo, para este torcedor da capital. Dessa forma não somente o torcedor da baixada fica próximo do time. Como forma de crescimento da torcida e da marca do clube, é interessante. Intercalar com alguns jogos em São Paulo seria muito bom, afinal o Santos não é um time só da cidade de Santos. É um time nacional, global, muita gente gosta e o torcedor está em todo lugar. Acho viável fazer jogos no Pacaembu e também na casa dos rivais, até pensando em uma renda maior em determinados jogos”, indica.

Com 243 jogos e 11 gols marcados pelo Santos, Narciso foi vice-campeão nacional em 1995, campeão da Copa Conmebol em 1998 e campeão Brasileiro em 2004 pelo clube.

