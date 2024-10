Pedro Raul completa um mês sem jogar pelo Corinthians

Uma das contratações mais caras do ano, Pedro Raul completou um mês sem atuar com a camisa do Corinthians. O atacante viveu altos e baixos e parece ter perdido espaço de vez com Ramón Díaz. Aliás, o jogador viu a concorrência aumentar no Timão e seu futuro ficar bem distante do Parque São Jorge.

A última vez que Pedro Raul entrou em campo foi no dia 14 de setembro, na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos. Na partida, aliás, ele atuou por apenas oito minutos. Desde então, nos últimos seis jogos, o centroavante ficou três no banco e outros três sem ser relacionado pelo técnico.

O Corinthians desembolsou 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), divididos em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025, para tirar Pedro Raul do Toluca, do México. O jogador, inclusive, chegou para brigar pela posição com Yuri Alberto, mas não conseguiu vingar.

Nesta temporada, são 30 jogos e apenas três gols marcados. Sem nunca ter sido unanimidade, Pedro Raul viu a concorrência aumentar com as chegadas de Talles Magno, Hector Hernández e principalmente Memphis Depay. Além disso, Yuri Alberto e Romero cresceram de rendimento e vêm formando o ataque do Timão no momento.

O centroavante tem contrato até o fim de 2027. A multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Ele chegou a receber sondagens de outros clubes ao longo do ano, mas optou por seguir no Corinthians ao menos até o fim de 2024. Contudo, ele não deve seguir no Parque São Jorge na próxima temporada.

