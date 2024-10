Botafogo pode contar com retorno de Pablo contra o Criciúma

O Botafogo pode contar com o retorno do zagueiro Pablo para a partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (18), no Maracanã. O jogador, que não atua desde abril – e que tem apenas 21 minutos em campo pelo Alvinegro, pode substituir Bastos no jogo.

Pablo usou suas redes sociais para postar uma foto com a legenda ”100% pronto”. O zagueiro ficou meses fora para uma recuperação de uma grave lesão. No entanto, voltou a treinar com bola em agosto e está à disposição do técnico Artur Jorge há algumas semanas.

Assim, como o zagueiro Bastos, que representou a Angola nos dois últimos jogos, deve ser poupado, Pablo pode ganhar uma oportunidade na equipe titular.

Além disso, o confronto também marca o retorno do Botafogo atuando como mandante no Maracanã. A última vez foi há dez anos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, contra o Palmeiras. Na ocasião, perdeu por 1 a 0, com gol de Henrique Dourado. O Alvinegro não vai atuar no Nilton Santos por conta dos shows do cantor Bruno Mars.

Para a partida, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Dessa forma, o Botafogo deve ultrapassar o maior público da temporada. Até o momento, portanto, a melhor marca é de 40.089 presentes, no jogo de ida das quartas da final da Libertadores, contra o São Paulo, no Nilton Santos.

O Alvinegro, líder da competição, busca a 12° vitória seguida na temporada, ou seja, a maior sequência sem derrota neste ano. A última vez que o time de Artur Jorge perdeu foi no dia 11 de agosto, contra o Juventude, pelo Brasileirão.

