Rony projeta duelo contra o Juventude e vê Palmeiras focado pelo tri

O Palmeiras segue com sua preparação para o duelo contra o Juventude, no próximo domingo (20/10), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o atacante Rony, a partida não será nada fácil. O camisa 10 projetou o embate em Caxias do Sul e disse que a equipe jaconera cresceu muito no decorrer da temporada.

“O Juventude cresceu muito no decorrer da temporada. É um time que com certeza está ali para ganhar alguns pontos. Para o Palmeiras, não tem jogo fácil. A equipe do Juventude é uma equipe que está bem encaixada, treinada por um jovem treinador que se destacou. Vamos lá concentrados para buscar os três pontos. Não sei se estará frio ou calor, mas, independentemente disso, vamos lá para fazer o nosso trabalho e buscar os três pontos”, disse Rony.

Rony vê Palmeiras totalmente focado pelo tri nacional

Contudo, o atacante também reforçou a importância de vencer para seguir em busca do tricampeonato. O Palmeiras está invicto há seis jogos, mas empatou na última partida e viu a diferença para o líder Botafogo aumentar. Assim, Rony sabe que todos os pontos serão importante até a reta final de competição.

“O time está entrosado e focado. O Brasileiro tem grandes equipes, que também almejam a competição. Tem um time à frente da gente e está sendo uma disputa muito boa. Nosso intuito é mais uma vez brigar por esse campeonato, e o nosso foco atual está sendo já nesse próximo jogo, no domingo. Estamos nos preparando ao máximo, tivemos duas semanas para treinar, para nos organizar e aprimorar algumas coisas, corrigir alguns erros. Sabemos que vai ser difícil, mas o nosso time está muito preparado para disputar esses jogos que restam”, finalizou.

