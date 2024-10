Sem os selecionáveis, Palmeiras treina de olho no Juventude

O Palmeiras segue a preparação para o duelo contra o Juventude no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília) de domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a equipe treinou na Academia de Futebol sem os jogadores selecionáveis para o período da Data Fifa.

Assim, o goleiro Weverton recebeu folga por conta da viagem com a delegação da Seleção Brasileira e não participou das atividades. Por outro lado, Richard Ríos, da Colômbia, e Gustavo Gómez, do Paraguai, já estavam previstos para treinar somente nesta quinta-feira.

O técnico Abel Ferreira promoveu uma atividade separada em duas partes: de um lado, trabalho de profundidade na linha de fundo, cruzamentos e finalizações. Na outra metade, o treino foi enfrentamentos em superioridade e em inferioridade numérica, como em lances de contra-ataques. Em seguida, com os dois times em campo, houve um trabalho técnico.

O Palmeiras está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, a três do líder Botafogo. O Alvinegro recebe, no Maracanã, o Criciúma, na sexta-feira (18).

