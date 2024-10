Brasileiro avalia desempenho do Sion e projeta sequência após Data Fifa

O Sion vem sendo regular nas primeiras rodadas da Superliga Suíça. A equipe retornou à elite do país após o título da Challenge League na última temporada e vem somando bons resultados. Assim, está na sétima colocação com 12 pontos, seis a menos que o líder Luzern.

Titular do Sion, o brasileiro Baltazar fez uma análise do rendimento do time. O meia destacou os pontos já conquistados e a necessidade de manter o foco para seguir melhorando a cada partida.

“Nosso início de campanha tem sido competitivo. Conseguimos bons resultados e estamos na briga na parte de cima da tabela. Sabemos que o campeonato é bastante equilibrado e não podemos perder o foco. Temos que manter o alto nível de concentração em cada jogo para continuarmos evoluindo na competição”, declarou.

Baltazar também ressaltou a importância da pausa durante a Data Fifa para o time acertar detalhes e retornar ainda melhor para a sequência da Superliga. O próximo jogo do Sion será no domingo (20), fora de casa, contra o Servette, que ocupa atualmente a quarta colocação.

“A pausa da Data Fifa é uma oportunidade importante para ajustarmos alguns detalhes. Acredito muito no potencial da equipe e estou confiante de que vamos voltar mais fortes. Ainda tem muita competição pela frente, e vamos seguir trabalhando para continuar somando pontos e subir ainda mais na tabela”, concluiu o brasileiro.

