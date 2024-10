Conmebol realiza reunião com semifinalistas da Libertadores

A Conmebol realizou, nesta quarta-feira, uma reunião com os semifinalistas da Libertadores sobre a grande decisão do torneio. De acordo com a entidade, o encontro tinha como objetivo analisar e chegar a um consenso sobre questões relacionadas aos aspectos operacionais das partidas.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comandou a reunião. Quem estava presente:o presidente do River Plate, Jorge Brito; o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio; o presidente do Atlético-MG, Sergio Coelho; o CEO da SAF, Thairo Arruda, e o diretor de futebol, Pedro Martins, representaram o Botafogo.

Além deles, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues; o presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia; e o presidente da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), Ignacio Alonso também foram ao encontro.

“Viveremos uma grande final, vamos trabalhar e nos unir para que nada manche a paixão e o brilho do nosso futebol nesta fase final do torneio, garantindo assim um espetáculo de primeira classe e sem violência”, disse o presidente da Conmebol.

A disputa das semifinais está perto de acontecer. O Botafogo joga contra o Peñarol em 23 e 30 de outubro. Do outro lado lado da chave estão Atlético-MG e River Plate, que se enfrentam nos dias 22 e 29.

A grande final, afinal, acontecerá no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. A Conmebol já confirmou que o Monumental de Núñez, a casa do River Plate, será o palco da partida.

