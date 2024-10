Palmeiras busca novo patrocinador para o futebol feminino

O Palmeiras tem mantido diálogos com possíveis patrocinadores máster para a próxima temporada, visando incluir a camisa do time feminino no pacote. O clube recebeu propostas de várias empresas que buscam substituir a Crefisa no uniforme masculino, oferecendo a possibilidade de uma parceria ainda mais abrangente.

A Esportes da Sorte é a atual patrocinadora das Palestrinas, mas não há conversas para uma renovação. A empresa está em um embróglio para regularização da bet no Brasil. A casa de apostas segue estampando seu nome nas camisas de futebol devido ao credenciamento da companhia na Loterj (Loteria Estadual do Rio de Janeiro), que permite a atuação no cenário nacional.

O Palmeiras, segundo o portal UOL, dá preferência para o mesmo patrocinador nas camisas do masculino e feminino, mas não é uma regra da diretoria. Outra casa de apostas, a Sportingbet, é uma das interessadas no patrocínio. O que facilita o possível negócio é que a empresa está regularizada no Governo Federal.

Ainda de acordo com o site, há outras duas grandes empresas interessadas em estampar a camisa do time paulista, que estão em conversa com o clube. Além disso, o Palmeiras definiu que não manterá a política de exclusividade, e que pretende arrecadar R$ 150 milhões somando os patrocínios presentes no uniforme.

