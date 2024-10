Em jogo marcado por expulsões, Fortaleza segura o Atlético e garante empate

As equipes do Fortaleza e Atlético fizeram um grande jogo, marcado por gols e expulsões, nesta quarta-feira (16), pela 30ª rodada do Brasileirão. O atacante Marinho abriu o placar para os donos da casa com um golaço ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Fausto Vera empatou com uma bela cabeçada e assim deixou tudo igual no marcador, 1 a 1. O jogo ocorreu no estádio do Castelão.

Marinho, aliás, foi protagonista tanto positivamente quanto negativa. Ele acabou expulso aos 13 minutos do segundo tempo, após revidar uma falta de Palacios, que era a favor do Fortaleza. Depois, Tinga, para evitar um ataque do Atlético, parou Caio Maia e, por ser o último homem, também foi expulso.

Marinho brilha no primeiro tempo

O Fortaleza aproveitou o Atlético sem entrosamento, que poupou vários jogadores para o duelo contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. Assim, Marinho, em uma linda finalização na grande área, abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. O Galo tentou o empate, mas o meia Igor Gomes, sozinho na pequena área, desperdiçou a chance do que poderia ser o empate. Primeiro tempo encerrou com vitória parcial do Leão em 1 a 0.

Atlético empata e Fortaleza tem jogadores expulsos

No segundo tempo, o Atlético pressionou e empatou logo aos dois minutos. O volante Fausto Vera aproveitou o cruzamento e cabeceou sem chances para o goleiro João Ricardo. Assim, o placar ficou igual no estádio do Castelão.

Com o jogo empatado, o Leão, como mandante, voltou ao ataque, mas foi prejudicado pela expulsão de Marinho. Ele sofreu falta de Palacios e revidou com uma agressão ao adversário. Com a ajuda do VAR, o juiz Rafael Klein confirmou o cartão vermelho para o atacante.

Aliás, o técnico Gabriel Milito promoveu a estreia de Caio Maia. Em uma arrancada ao ataque, o jogador sofreu falta de Tinga, que também recebeu cartão vermelho direto e foi expulso

Próximos jogos das equipes

Agora, o Fortaleza volta a campo no dia 26 para enfrentar o Palmeiras fora de casa, em jogo válido pelo Brasileirão. Já o Atlético primeiro medirá forças contra o Vasco, pela Copa do Brasil, no sábado (19). Em seguida, enfrentará o River Plate, pela Libertadores, no dia 22, e depois terá compromisso com o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

FORTALEZA 1 X 1ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro — 30ª rodada

Data: 16/10/2024 (quarta-feira)

Local: Castelão – Ceará

Público e Renda:

Gols: Marinho, 18’/1ºT (1-0); Fausto Vera, 02’/2ºT (1-1)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto (José Welison, 39’/2ºT) Hércules, Emmanuel Martínez (Pikachu, 22’/2ºT), Marinho, Moíses (Renato Kayser, 31’/2ºT) (Pedro Augusto, 40’/2ºT) e Lucero (Breno Lopes, 21’/2ºT). Técnico: Vovjoda

ATLÉTICO: Everson, Mariano, Saravia, Igor Rabello e Bruno Fuchs; Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes (Robert Santos, 34’/2ºT), Palacios (Caio Maia, 25’/2ºT), Alan Kardec e Alisson (Gustavo Scarpa, 34’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Michael Stanislau (AB) – RS

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (AB)- PE

Cartões Amarelos: Bruno Pacheco (FOR); Palacios, Paulo Vitor (ATL)

Cartões Vermelhos: Marinho, 13’/2ºT; Tinga, 36’/2ºT (FOR)

