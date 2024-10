Lucas Moura diz que São Paulo ‘deu a resposta que precisava’ na vitória sobre o Vasco

Lucas Moura colocou o jogo no bolso e comandou a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco na noite desta quarta-feira (16), em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele anotou dois gols, além de criar grandes jogadas no Brinco de Ouro da Princesa. Após o jogo, o meia ressaltou a importância de somar três pontos na tabela.

“Feliz demais com o resultado e com nossa performance, o time foi bem, depois de um jogo difícil com o Cuiabá, a gente precisava de uma resposta. Difícil perder e esperar tanto para um jogo, mas feliz com a vitória e com os dois gols. Marcar gols é sempre especial, fiz um de cabeça, vinha buscando esse gol, foi uma bela batida do Rato, e fui feliz. Agradecer ao grupo e à torcida”, disse o meia.

Aos 49 segundos do segundo tempo, Lucas Moura anotou o segundo gol são-paulino após excelente arrancada e uma finalização sem chances de defesa chute potente. Depois, aos 21′, já com o adversário sem aparentar reação, o meia anotou de novo, mas de cabeça, após cobrança de escanteio de Wellington Rato.

Mandante do jogo em Campinas, o São Paulo levou a partida para o estádio do Guarani em razão de reforma no gramado do Morumbis.

A briga pela Libertadores segue viva pelo lado são-paulino. O triunfo colocou a equipe a um ponto do Flamengo, quarto colocado e que joga nesta quinta contra o Fluminense, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.