Zubeldía comemora vitória do São Paulo e garante respaldo da diretoria

O técnico Luis Zubeldía minimizou a pressão no São Paulo depois da vitória sobre o Vasco, nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O treinador argentino falou que está feliz no clube paulista e que recebeu o respaldo da diretoria são-paulina.

“Eu me sinto muito feliz no São Paulo. Tenho claro que os treinadores sempre vão ser avaliados, jogo a jogo. Falei com o Julio [Casares, presidente], falo com Carlos [Belmonte], com Muricy, com Milton [Cruz], com todos. Sempre me passaram tranquilidade e, quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. Temos que ter clareza para analisar a situação, o rendimento que tivemos nas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores. Colocamos tudo na mesa, fazendo uma análise profissional e objetiva”, disse Zubeldía.

Em seguida, Zubeldía elogiou a campanha do São Paulo no Brasileirão. O argentino ressaltou que o clube tem que seguir o caminho das vitórias para fechar o ano de forma positiva.

“Se a equipe está em quinto no Brasileirão, com uma boa pontuação, tem que reconhecer o rendimento dos jogadores. Atualmente, os números indicam que é um bom Brasileirão e temos que seguir por esse caminho”, destacou.

Luciano e Lucas Moura (duas vezes) fizeram os gols nesta quarta-feira. Com a vitória, o São Paulo segue firme na luta por uma vaga no G4 do Brasileirão, que dá vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. O Tricolor é o quinto, com 50 pontos. O Flamengo é o quarto, com 51, mas com dois jogos a menos.

Mudanças

Contra o Vasco, Zubeldía fez mudanças no time. Algumas, por opção, como as entradas de Erick e Igor Vinícius. No entanto, ele não explicou o porque.

“Não tem um motivo pontual pelo qual trocamos, mas com certeza sentíamos que os que jogaram mereciam uma oportunidade. O que acontece agora nas últimas semanas, nos últimos dois meses (da temporada), o que vai acontecer é que se tenha uma disputa interna para elevar o nível dos jogadores.

