Flamengo ‘sobe o tom’ em imbróglio envolvendo Hugo Souza e pode ‘cortar relações’ com o Corinthians

A bola sequer rolou para o jogo decisivo entre Flamengo e Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, mas os bastidores estão a todo vapor. Isso porque dirigentes rubro-negros estão extremamente irritados com a postura da diretoria corintiana, que deve quebrar uma das cláusulas contratuais do empréstimo de Hugo Souza para tê-lo em campo no confronto da Neo Química Arena. O duelo decisivo entre os clubes mais populares do país acontece no próximo domingo (20), às 16h.

O imbróglio envolvendo a contratação de Hugo Souza tem causado impactos na relação entre as duas diretorias. O Corinthians tentou negociar a compra de 50% dos diretos econômicos do goleiro nos mesmos moldes do acordo por Matheuzinho, com a Brax de fiadora, mas obteve a recusa do Flamengo. O Rubro-Negro, por sua vez, exige que o Alvinegro apresente um avalista que garanta o pagamento do valor – de cerca de R$ 7,3 milhões – caso haja novos atrasos em parcelas.

Ciente do movimento do Corinthians para utilizar Hugo mesmo sem o pagamento da multa de R$ 500 mil, prevista na cláusula do acordo por empréstimo, o Flamengo deve ‘cortar relações’ com o clube paulista. Os atrasos nas parcelas de Matheuzinho e o assédio a Gabigol, no início da temporada, corroboraram para o desgaste.

Imbróglio por Hugo Souza

“Esses caras aí não pagam, jogam os acordos no lixo”, esse foi o tom usado por um dirigente do Flamengo em contato com o site ‘Coluna do Fla’ sobre o caso envolvendo Hugo Souza. A diretoria carioca chegou ao limite depois da decisão do Corinthians, divulgada pelo ‘O Globo’, em utilizar o goleiro na decisão da Copa do Brasil mesmo sem o pagamento da multa prevista em contrato.

Com a recusa do Flamengo à proposta de compra de Hugo Souza, o Corinthians deveria cumprir o acordado em contrato e pagar R$ 500 mil para utilizá-lo contra o Rubro-Negro. O Alvinegro, aliás, fez isso nos confrontos do Brasileirão e da ida da Copa do Brasil, mas a mudança de postura pode sacramentar uma quebra definitiva – pelo menos na gestão Landim – na relação institucional entre os clubes.

O Corinthians, por sua vez, entende que o Flamengo tem se utilizado de um ”tom desnecessário” para minimizar os impactos perante a torcida. Isso porque o Rubro-Negro concordou em negociá-lo por valores abaixo do mercado e, na análise corintiana, não contava com o sucesso de Hugo. Agora, dificulta o acordo para fazer ‘média’ com os rubro-negros, visto que não pode alterar a quantia pré-acordada em contrato.

Flamengo e Corinthians

Os clubes mais populares do país se reencontram em fase decisiva da Copa do Brasil, após a decisão em 2022. O Flamengo venceu o confronto de ida por 1 a 0 e só não conquistou uma vantagem maior graças ao desempenho de Hugo Souza, que brilhou no duelo do Maracanã. Por isso, a diretoria corintiana não abre mão de tê-lo na partida de volta, na Neo Química Arena, neste domingo (20).

Com o triunfo por 1 a 0, o Flamengo tem a vantagem do empate para seguir vivo rumo à outra decisão de Copa do Brasil em sua história. O Rubro-Negro detém o recorde de participações na semifinal do torneio e sonha com o pentacampeonato da competição.