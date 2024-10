Justiça rejeita novo recurso de Cafu e confirma venda de sua mansão em leilão

Ex-lateral-direito da Seleção Brasileira, Cafu perdeu a batalha judicial que envolvia a sua mansão. Isso porque ele entrou com novo recurso para tentar impedir a venda de sua antiga residência por meio de um leilão. Porém, a Justiça recusou a solicitação. Houve a confirmação da transferência da propriedade através do juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível de Barueri, na última quarta-feira (16).

A esposa e o ex-jogador seguiram com o argumento de que o imóvel, onde moram com os filhos, era um bem de família. Ou seja, não poderia passar por penhora. A entidade já havia recusado esta alegação em outras oportunidades e voltou a fazer o mesmo.

Detalhes da batalha judicial de Cafu para impedir a venda de sua casa

O tribunal ainda indicou que Cafu e seus representantes jurídicos tinham conhecimento do leilão. Aliás, que já havia conquistado o adiamento em outras oportunidades através de liminares, também na Justiça. O magistrado também confirmou o depósito dos R$ 6,2 milhões do novo proprietário da mansão. A propósito, R$ 1,2 milhão desse valor foi encaminhado ao responsável por mediar o leilão.

A venda da residência ficou acertada em R$ 20,2 milhões, metade da avaliação de sua quantia real. Ainda por cima, a Justiça pediu que haja o acréscimo de mais dois débitos ao processo. No caso, uma do Banco Industrial e seus representantes jurídicos, com uma dívida de R$ 1,5 milhão. Bem como mais um credor, que teve êxito em bloquear mais R$ 615 mil. Vale ressaltar que os entraves financeiros na moradia ultrapassam o valor da venda.

Uma imobiliária de São Paulo é a nova dona da mansão. A empresa apenas esperava um parecer da Justiça com a confirmação da aquisição por meio do leilão. O passo seguinte é entrar em contato com Cafu e alinhar um prazo para a entrega das chaves. Ao todo, o foram 15 arremates de quatro concorrentes diferentes. Nenhum desses candidatos fez lances na primeira sessão, que envolvia o valor real de R$ 40 milhões. Os interessados fizeram ofertas apenas na segunda rodada do evento.

Ex-lateral assegura que débitos poderiam ser pagos de outra maneira

A antiga moradia de Cafu conta com 2.581 m² de área, além de quatro andares e seis suítes. Além disso, ainda possui elevador e sala de troféus. Já na área de lazer, tem à disposição uma quadra de futebol society, piscina e sauna.

O leilão do imóvel é um desdobramento de um débito do capitão do pentacampeonato mundial com a empresa VOB Cred Securitizadora. Aliás, a dívida teve início em 2018 e a geração da mesma foi por meio da companhia do ex-jogador, a Capi-Penta International Football Player Ltda. Cafu jamais negou o débito e buscou diversas formas de impedir o leilão de sua residência. A propósito, ele argumenta que o pagamento do débito poderia ser feito com a venda de outros bens.

