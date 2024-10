Barcelona e Real Madrid disputam contratação de lateral do Bayern

A próxima janela de transferências no futebol europeu promete ser quente e ter clássicos também na disputa pelos atletas. Afinal, segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o Barcelona entrou na briga pela contratação de Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, que também está no radar do Real Madrid.

O canadense está perto do fim do contrato, que se encerra em junho de 2025, e pode negociar livremente com outro clube a partir de janeiro.

O técnico Hansi Flick só tem um lateral-esquerdo de ofício em seu elenco: Alejandro Balde. Assim, o comandante pode ser um trunfo para que o clube catalão leve a melhor na disputa. Isso porque foi sob o comando do alemão, que Davies teve o melhor momento da carreira na equipe bávara. Ambos venceram a Champions League em 2020.

Além disso, o Barcelona segue de olho no moçambicano Reinildo, do Atlético de Madrid, também em fim de contrato. Para o setor defensivo, o clube também almeja a contratação de Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen.

O Real Madrid, por sua vez, acredita que Davies faça parte do perfil que deseja: jogadores em fim de contrato. O clube quer utilizar a mesma estratégia das contratações de Mbappé e Rüdiger.

