Carille defende Giuliano após críticas do meia a Miguelito

O técnico Carille defendeu o meia Giuliano na noite desta quarta-feira (16), em coletiva de imprensa após a derrota do Santos para a Chapecoense por 3 a 2. Na ocasião citada, o meia fez críticas a Miguelito. Segundo o camisa 20, o atacante boliviano ‘ainda não está preparado’. Ao ser questionado, o treinador opinou sobre a situação.

“Em relação ao Giuliano, os jogadores se sentiram incomodados com tudo e a gente está com muita dificuldade de entender o que vocês (jornalistas) querem. Se é um cara que senta aqui e é político e fica em cima do muro ou se é um cara que se expressa e coloca seus sentimentos”, disse Carille.

Carille ainda falou sobre a postura do experiente jogador com os jovens atletas, afirmando que está sempre apoiando os mais novos. O comandante ainda disse que a opinião do meia deve ser respeitada.

“O Giuliano é um cara que ajuda os jovens demais. Teve uma reunião com ele que participei com um menino do sub-15 e foi tão bonito o que o Giuliano falou pra ele, que se propôs a ajudar. É uma opinião do Giuliano e a gente tem que respeitar. Quando o Miguelito está ali, eu vejo o Giuliano encostar, falar, conversar”, completou o técnico.

Declaração de Giuliano sobre Miguelito

A declaração de Giuliano se deu no último sábado (12), após o Santos vencer o Mirassol por 3 a 2, na Vila Belmiro. O repórter questionou o meia sobre as poucas chances do atacante vem recebendo na equipe. No mesmo dia, o boliviano havia feito uma grande atuação nas Eliminatórias.

“Ele é um jovem com muito talento, na esquerda é excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. É uma coisa mental, de preparação, porque o que ele consegue fazer no time sub-20 (do Santos) e na Bolívia, ele não consegue fazer nos nossos treinamentos. Quem escolhe é sempre o treinador, mas nós jogadores temos que ser realistas e falar a verdade. Ele é um grande jogador, vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ainda não está preparado para isso”, opinou na saída de campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.