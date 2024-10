Luighi garante vitória do Palmeiras nas 8ªs da Copa do Brasil Sub-20

Nesta quinta-feira, 17 de outubro, Coritiba e Palmeiras se enfrentaram no Couto Pereira, em um emocionante jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Apesar da baixa presença de público, a partida foi animada, com o Palmeiras levando a melhor e vencendo de virada por 3 a 2.

O Coritiba abriu o placar com um gol de pênalti marcado por Ruan Assis. No entanto, Thalys empatou ainda no primeiro tempo, levando a partida para a etapa final empatada. Na segunda metade do jogo, Luighi virou para o Verdão, mas Kauhe igualou novamente, deixando a disputa acirrada entre os campeões. Contudo, Luighi garantiu a vitória para o Palmeiras com mais um gol.

É importante lembrar que o Coritiba foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2021, enquanto o Palmeiras conquistou o título em 2022. O atual campeão é o Cruzeiro.

O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, 23/10, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com o resultado desta quinta, o Palmeiras avança às quartas com um empate na próxima partida. Se o Coritiba vencer por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. Porém, se os paranaenses vencerem por dois ou mais gols, garantirão a classificação às quartas de final.

Coritiba na frente, mas Palmeiras busca o empate

No primeiro tempo, o Palmeiras teve a posse e as primeiras boas oportunidades, a melhor delas com Thalys. Mas o Coritiba, em casa, também buscou o ataque e saiu na frente com um gol de pênalti. Aos 36 minutos, Benedetti derrubou Brandão na área. Pênalti que Ruan Assis bateu para fazer 1 a 0. Pouco depois, Henrique Melo quase ampliou, quando isolou uma grande chance Contudo, o Verdão era melhor e chegou ao justo empate numa cabeçada de Thalys, nos acréscimos.

Luighi vira para o Verdão

No segundo tempo, o Palmeiras voltou com Luighi, que já defendeu a equiupe principal, comandando o ataque. E o atacante teve ótima oportunidade, aos 11, que recebeu de Thalys, mas chutou por cima. Porém, o jogo começou a ficar mais truncado. Contudo, aos 30, Luighi aproveitou um cochilo defensivo do Coxa e quase sem trabalho, virou para os paulistas. Mas mal deu tempo para comemorar.

Aos 34, após cruzamento para a área, Kauhe ganhou da zaga nbo alto e cabeceou para deixar tudo igual. O jogo era quente e tudo seguia em aberto. E quem fez a festa foi o Palmeiras. Aos 42. Luighi triangulou com Sorriso e recebeu para conclusão certeira.

Jogos de ida das 8ªs da Copa do Brasil Sub-20

Quarta-feira (16/10)

Goiás 4×2 Flamengo

Cruzeiro 2×1 Cuiabá

Náutico 1×1 Macapá

Sparta 0x2 Tuna Luso

CSA 0x5 Ceará

Criciúma 0x4 São Paulo

Quinta-feira (17/10)

Coritiba 2×3 Palmeiras

