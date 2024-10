Torcedores entram em conflito antes de Fla-Flu pelo Brasileirão

Cenas lamentáveis marcaram o Fla-Flu desta quinta-feira, no Maracanã, antes mesmo de a bola rolar. Torcedores tricolores e rubro-negros entraram em conflito em pontos nas proximidades do estádio, há poucas horas do início da partida.

Imagens mostram uma briga generalizada na Rua São Francisco Xavier, no bairro da Tijuca, próximo ao Colégio Militar. No entanto, outros pontos de confusão foram vistos nas redes sociais. Lembrando que o Flamengo é o mandante e tem maioria na arquibancada para a partida desta quinta.

Em um dos vídeos nas redes sociais, é possível ver um homem sendo carregado após sair da confusão por outro torcedor. A polícia militar, aliás, ainda não se manifestou sobre os episódios.

A partida entre Flamengo e Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, e tenta evitar que os líderes se distanciem ainda mais. Já os tricolores vivem situação mais dramática. Em 16º, precisa vencer para se manter fora da zona do rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.