Depay marca, Corinthians goleia o Athletico e deixa a zona de rebaixamento

O Corinthians deu um verdadeiro espetáculo para sua torcida na noite desta quinta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão venceu o Athletico Paranaense, pela 30ª rodada e, enfim, deixou a zona de rebaixamento. Os paulistas chegaram a abrir 2 a 0 no placar, mas o Furacão empatou ainda no primeiro tempo. Contudo, na etapa final, o Alvinegro deslanchou e, com direito uma pintura de Memphis Depay, fez 5 a 2 e conquistou três pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Corinthians vai a 32 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ficando na 16° colocação. Quem ficou no lugar do Alvinegro na zona de descenso foi justamente o Athletico Paranaense, que parou nos 31 pontos e está na 17° posição. No próximo embate, o Timão encara o Cuiabá, fora de casa, no dia 28 de outubro. Já o Furacão tem um jogo atrasado da 17ª rodada contra o Fluminense, na terça (22/10), no Maracanã.

Corinthians abre 2 a 0 rapidamente

O Corinthians começou a partida com tudo. Afinal, logo aos quatro minutos já estava na frente do placar. Após jogada de escanteio, Garro tocou para Matheuzinho que, de fora da área, acertou um chutaço no ângulo para fazer 1 a 0. Contudo, o Timão queria mais. Após nova cobrança de escanteio, Carrillo desviou, Mycael fez a defesa, mas a bola sobrou limpa para mandar para o fundo das redes e fazer o segundo do Alvinegro.

Athletico busca o empate ainda no primeiro tempo

O Athletico, por outro lado, tinha dificuldades de chegar no ataque e precisava de um empurrão para voltar ao jogo. Contudo, na primeira chegada com clareza, Esquivel recebeu lindo na esquerda e mandou para área, Nikão se antecipou de André Ramalho e deu um desvio sútil para descontar. Entretanto, o Furacão não se deu por vencido e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Erick tabelou com Cuello e mandou uma bomba, sem chances para Hugo Souza e deixou o placar em igualdade. Uma primeira etapa repleta de emoções em Itaquera.

Timão massacra no segundo tempo e sai da zona de rebaixamento

Na etapa final, as duas equipes voltaram buscando a vitória para afastar o perigo do rebaixamento. Apesar da partida ficar truncada nos primeiros minutos, o Corinthians voltou querendo mais e começou a construir sua vitória. Aos nove minutos, Memphis Depay bateu falta com extrema perfeição, no ângulo e colocou o Timão na frente. Aliás, foi o primeiro do holandês com a camisa corintiana, que explodiu Itaquera. Mas o Alvinegro não parou e começou a construir o seu triunfo. Aos 20, Yuri Alberto levou pela linha de fundo e cruzou rasteiro. A zaga do Athletico afastou, mas a bola sobrou limpa para Garro fuzilar e marcar o quarto. E se engana quem acredita que acabou. Após linda troca de passe entre Garro e Talles Magno, a bola sobrou para Yuri Alberto que girou e, de esquerda, fez o quinto e deu números finais a goleada corintiana.

CORINTHIANS 5X2 ATHLETICO PARANAENSE

30ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e horário: quinta-feira, 17/10/2024, às 20h (de Brasília)

Gols: Matheuzinho, 4′/1ºT (1-0), Cacá, 17′/1ºT (2-0), Nikão, 29′/1ºT (2-1); Erick, 38′/1ºT (2-2), Memphis Depay, 09′/2ºT (3-2), Rodrigo Garro, 20′/2ºT (4-2), Yuri Alberto, 38′/1ºT (5-2)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez (Charles, 18′/2ºT), Breno Bidon (Romero, intervalo), André Carrillo (Raniele, 39′/2ºT) e Rodrigo Garro (Igor Coronado, 39′/2ºT); Memphis Depay (Talles Magno, 30′/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

ATHLETICO-PR: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Belezi (Mastriani, 34′/2ºT); Cuello, Gabriel (João Cruz, 22′/2ºT), Erick (Zapelli, 22′/2ºT), Nikão, Canobbio (Julimar, 16′/1ºT) e Esquivel; Pablo (Di Yorio, 34′/2ºT). Técnico: Lucho González

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio – GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva – GO e Leone Carvalho Rocha – GO

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro – RN

Cartões amarelos: Memphis Depay, José Martínez, Yuri Alberto (COR); Thiago Heleno, Julimar, Belezi (CAP)

