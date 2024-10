Léo Ortiz vê Brasileiro distante para o Flamengo e pede foco na Copa do Brasil

Às vésperas da decisão contra o Corinthians pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Léo Ortiz vê o título da competição distante e pede foco na Copa do Brasil.

“É difícil, é distante, mas a gente tem que jogar jogo a jogo. Agora, a gente que focar principalmente na Copa do Brasil, que tem uma decisão domingo. Depois, pensar jogo a jogo, buscando a vitória a cada jogo e ver o que vai acontecer no fim”, comentou Léo Ortiz.

“Lógico que não é bom. A gente ressaltou a importância de vencer para dar confiança para domingo. Agora, é juntar os cacos, ver o que a gente errou, o que a gente acertou. E focar no domingo, que tem uma grande decisão, para a gente tentar sair com a classificação”, disse ao Premiere ao fim do jogo.

Com o resultado, o Flamengo, aliás, permanece com 51 pontos, na quarta posição, e fica mais distante da possibilidade de título, à medida que o campeonato se aproxima do fim. Agora, o time muda a chave para a Copa do Brasil em que enfrenta o Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.