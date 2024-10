Brasil estreia com vitória apertada sobre Zâmbia no Mundial Sub-17 Feminino

A Seleção Brasileira estreou com vitória no Mundial Sub-17 Feminino. O placar magro de 1 a 0 contra Zâmbia na noite desta quinta-feira (17) comprovou a dificuldade do jogo contra as africanas em Santo Domingo, na República Dominicana, pela primeira rodada do Grupo D da competição. A atacante Juju Harris, ainda no primeiro tempo, anotou o gol solitário no Estádio Olímpico Félix Sánchez.

O jogo

As brasileiras começaram com ímpeto e foram para cima. Após cobrança de lateral, Kalena arrancou em velocidade pela esquerda, invadiu na área e tocou para Juju Harris finalizar de primeira, aos 18 minutos, abrindo o placar. Pouco depois, a comissão técnica de Zâmbia fez uso do recurso do desafio do VAR, que voltou a ser testado pela Fifa, a exemplo do que ocorreu no Mundial Sub-20 Feminino.

As africanas, portanto, pediram a revisão de lance em que Gi Mazzotti tocou com a mão na bola dentro da área do Brasil Após revisão do VAR, a árbitra considerou um toque involuntário da jogadora brasileira e não apontou pênalti para Zâmbia.

Giovanna Waksman quase anotou um golaço antes do intervalo. Mas a goleira de Zâmbia fez boa defesa em chute com perigo da entrada da área após a brasileira receber na intermediária, avançar em jogada individual e superar a marcação.

Na volta do intervalo, Juju Harris quase ampliou no minuto inicial. Ela recebeu na área, girou diante da marcação e arrematou com força, rente à trave direita. Na segunda etapa, aliás, coube ao Brasil solicitar o desafio do VAR. Assim, a técnica Simone Jatobá pediu revisão da jogada em que Giovanna dominou no peito e caiu ao receber a marcação de Mwape na área. A árbitra manteve a decisão de campo e não apontou pênalti. A grande disputa no meio-campo impediu as seleções de chegarem à área adversária. Na melhor chance brasileira, aos 41′, Juju Harris passou por três defensoras e finalizou com perigo, da entrada da área, mas a goleira Mufunte fez excelente defesa.

Próximos compromissos do Brasil

Na próxima rodada, o Brasil, que lidera a chave com três pontos, vai enfrentar a seleção japonesa. As asiáticas, aliás, empataram sem gols com a Polônia na estreia. O confronto, portanto, ocorre no próximo domingo (20), às 17h (de Brasília). Já o desafio diante das europeias será na quarta-feira (23), pela terceira rodada.

Regulamento

As 16 seleções participantes estão divididas em quatro chaves de quatro. Os dois melhores times de cada grupo avançam às quartas de final. Mas caso ocorra empate na pontuação, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Depois, a saber: gols a favor; confronto direto; saldo de gols no duelo direto; gols a favor no duelo direto; maior pontuação de fair play com base em cartões amarelos e vermelhos.

Por fim, aliás, se houver necessidade, haverá sorteio. Já nas fases de quartas, semifinal e final, as equipes duelam no mata-mata em partida única. Mas em caso de igualdade no tempo normal, haverá prorrogação de 30 minutos e, persistindo o empate, a definição da vaga ou do título sairá nos pênaltis.

