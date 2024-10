Memphis celebra primeiro gol pelo Corinthians: ‘Significa muito’

O Corinthians goleou o Athletico Paranaense por 5 a 2 nesta quinta-feira (17/10), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida contou também com o primeiro gol do holandês Memphis Depay, que celebrou muito. Após a partida, o jogador falou que o tento significa muito para ele.

“Isso significa tudo para mim. Eu acho que nós começamos o jogo bem. Marcamos dois gols muito rápidos. E a forma como nós deixamos a vantagem ir embora no primeiro tempo… Precisamos analisar e falar sobre isso. Nós já falamos um pouco durante o primeiro tempo, durante o jogo, porque nós não podemos permitir isso acontecer. Mas eu acho que nós continuamos lutando juntos. Os torcedores estiveram conosco”, disse Memphis, que prosseguiu.

“O gol nos deu um pouco de força extra para perceber que nós precisávamos ganhar este jogo. E para mim, marcar meu primeiro gol em casa, isso significa tudo. A forma como eles me acolheram desde o início. Então, eu acho que é um momento muito bonito para mim. E eu tento”, completou.

Memphis ainda em busca de adaptação no Corinthians

O holandês, aliás, foi novamente titular no time de Ramón Díaz, mostrando que está cada vez mais adaptado ao clube. Contudo, o atacante falou que ainda tem muita coisa para melhorar e deseja seguir marcando gols com a camisa corintiana.

“Eu sou um jogador que gosta de marcar gols e eu tento me adaptar. O time tem que se adaptar também, porque eles precisam encontrar passes para eu marcar. Mas, é claro, eu espero que seja o primeiro de muitos. A coisa mais importante hoje é que ganhamos três pontos”, finalizou o holandês.

