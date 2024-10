Arias destaca vitória do Fluminense e relata esforço jogar o Fla-Flu

Mesmo cansado, Arias foi destaque na vitória do Fluminense sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Autor do segundo gol, o colombiano serviu a sua seleção na Data Fifa, mas fez esforço para estar presente no clássico, nesta quinta-feira. O meia-atacante destacou entrega dentro de campo para jogar a partida.

“Foi uma rotina bastante desgastante para mim. Eu cheguei hoje acho que por volta de 2h, 3h da manhã. Dormi pouco, na verdade estou cansado. Mas, como falei lá atrás, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance por essa camisa, que tem me dado muito e acho que tenho muito para corresponder. Sempre que tiver saúde, vou estar pronto para jogar”, disse ao Premiere.

O camisa 21 iniciou a partida no banco de reservas, ingressando na volta do intervalo na vaga de Marquinhos. Aos 15 minutos, Arias recebeu ótimo passe de Martinelli e finalizou com o pé direito para marcar o segundo gol tricolor.

Ganso faz ‘lobby’ por Arias

Outro destaque da vitória, Ganso, que participou dos dois gols do Fluminense, espera que Arias fique por muto tempo no clube. O colombiano recebeu propostas recentemente, porém permaneceu na equipe até o fim do ano.

“Não é surpresa, né. Até brinquei com ele: ‘Tá cansado, não quer começar o jogo?’. Mas ele é um craque, é uma pessoa muito especial, tenho um carinho enorme por ele. Espero que ele fique muito tempo com a gente e que ele possa nos ajudar fazendo gols, com assistências e jogando muito bem porquê ele combina muito bem com essa camisa.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 15ª posição, com 33 pontos, dois a mais que o Athletico-PR, que abre a zona de rebaixamento. Inclusive, o próximo adversário da equipe carioca é o Furacão, também no Maracanã. É a chance para se afastar ainda mais da zona incômoda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.