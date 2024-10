Com retorno de convocados, Atlético segue preparação para duelo com o Vasco

O Atlético-MG segue sua preparação para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, que será neste sábado (19) em São Januário. A melhor notícia para o técnico Gabriel Milito são os retornos de jogadores que atuaram na última Data FIFA.

Retornaram de suas seleções o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco e o atacante Vargas, que marcou um gol contra o Brasil defendendo o Chile. Eles treinaram no CT do Fortaleza nesta quinta-feira, acompanhados por Paulinho e Battaglia, poupados da partida pelo Brasileirão.

Aliás, apenas os jogadores que atuaram no empate contra o Fortaleza no Castelão na última quarta ficaram de fora. Esse grupo fez trabalhos na academia e na fisioterapia.

Todavia, nem tudo é festa para o Atlético, pois a comissão técnica ainda aguarda um posicionamento final sobre Rubens e Arana. Eles seguem em recuperação de lesões nas coxas direita e esquerda, respectivamente.

Por outro lado, Zaracho é praticamente um desfalque para o jogo no Rio de Janeiro, mas seu retorno será em breve. O Atlético fará o último treino antes da partida nesta sexta-feira, ainda em Fortaleza.

